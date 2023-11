Wie gefällt den Schauspielern eigentlich ihre neue Storyline, bei der eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann eine Affäre hat? Tabea muss dabei tatsächlich etwas gestehen: „Ich hatte eigentlich immer eine Affinität zu Jüngeren und eigentlich ist mein Mann mit einem Jahr älter, schon echt alt für mich.“

Ihrer Beziehung hat das aber scheinbar keinen Abbruch getan, denn bereits seit 2018 ist Tabea mit ihrem Oliver verheiratet. Die Geburt von Sohn Monty (5) machte das Glück rund 13 Tage nach ihrer Hochzeit perfekt.

Hochzeit, Kind – so weit sind Britta und Theo bei „Unter uns“ noch lange nicht. Aber wer weiß, was zwischen den beiden noch so passiert. Einschalten! (rgä)