Heiß kritisiert „Nebenhaushalt“ des Landes

Schulden der Kommunen in Sachsen-Anhalt im Schnitt gestiegen Der Schuldenstand der Kommunen in Sachsen-Anhalt ist gestiegen. Zum Ende des Jahres 2022 lag dieser bei insgesamt 2,925 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Das sei ein Zuwachs um 6,4 Prozent (175,4 Millionen Euro) gegenüber dem Vorjahr. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag statistisch damit bei 1338 Euro.

Fast 540 Polizeianwärter legen Diensteid ab Knapp 540 Polizeianwärterinnen und -anwärter sind am Freitag in Aschersleben vereidigt worden. Insgesamt absolvierten derzeit 279 Frauen und Männer aus dem Einstellungsjahr 2023 eine Ausbildung und 257 ein Studium an der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt, wie das Innenministerium mitteilte.