Heinold: Entscheidung des Verfassungsgerichts tiefgreifend

Das Bundesverfassungsgericht hat Umschichtungen im Bundeshaushalt für nichtig erklärt. Finanzministerin Monika Heinold nennt die Entscheidung tiefgreifend. Welche Auswirkungen hat das auf den Umgang mit Notkrediten im Norden?

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt als tiefgreifend auch für den Norden bezeichnet. Die Fragestellung, die sich daraus für Schleswig-Holstein ergibt, werden wir uns anschauen, sagte Heinold am Mittwoch in Kiel. Jetzt heißt es lesen, prüfen, bewerten. Für den Norden sei wichtig zu sehen, wie das Land auch künftig unter Berücksichtigung des Urteils die multiplen Krisen auch künftig bewältigen könne.

Zuvor hatten die Richter in Karlsruhe wegen Verstoßes gegen Ausnahmen bei der Schuldenbremse den zweiten Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Mit der Etatänderung wollte die Bundesregierung Kredite in den Klimaschutz investieren, die ursprünglich für Corona-Maßnahmen gedacht waren. Der Umfang des Klima- und Transformationsfonds, in dem das Geld nun eingeplant ist, schrumpft daher um 60 Milliarden Euro.