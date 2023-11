Heino weint bei Konzert um verstorbene Frau Hannelore

Mehr zum Thema

Wintergewitter sorgt für glatte Straßen und Unfälle Schneeschauer mit Blitzen: Ein erstes Wintergewitter hat zu Beginn des Wochenendes in Sachsen zu vielen Unfällen geführt. Dabei waren viele Autos noch mit Sommerreifen unterwegs. Am Sonntag ist wohl der erste Wintersport möglich.