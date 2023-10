Heimstarke Heidenheimer erwarten kriselnde Augsburger

Mehr zum Thema

Rechtspopulisten nach Umfragen in der Schweiz auf Vormarsch Die Rechtspopulisten sind in der Schweiz weiter auf dem Vormarsch. Bei der Parlamentswahl dürften sie am Sonntag nach Umfragen zulegen. Sie sind bereits seit 20 Jahren stärkste Partei. Die Schweizerische Volkspartei (SVP) dürfte den Erhebungen zufolge rund zwei Punkte zulegen und auf rund 28 Prozent der Stimmen kommen. Bei den Sozialdemokraten, der SP, zeichnet sich auch ein Gewinn ab, auf rund 18 Prozent. Verluste müssen demnach die Grünen und die Grünliberalen hinnehmen, die vor vier Jahren massiv zugelegt hatten. Politikwissenschaftler erklären dies mit einem stärkeren Bedürfnis nach Stabilität in Krisenzeiten.

Versammlung in Weil am Rhein: Gegendemo zurückgedrängt Eine Versammlung mit rund 300 Menschen hat am Samstagmittag in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) zu Gegenprotesten aus dem linken Spektrum geführt. Die Demonstration sei unter dem Titel Demo für Frieden, Freiheit und Souveränität von einer Privatperson angemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Es sei schwierig, die Menschen einem bestimmten Spektrum zuzuordnen. Unter anderem habe auch eine AfD-Politikerin eine Rede gehalten, sagte der Sprecher weiter.