Nun wissen wir also, wie es morgens bei den Klum-Kaulitzes daheim so abläuft. Heidi springt unter die Dusche, macht sich einen Kaffee und haut sich ein Rührei in die Pfanne. Alles so wie bei uns auch. Einzige Ausnahme: Nach dem Frühstück fährt eine schwarze Limousine vor, die Heidi Klum zum TV-Studio fährt, wo abends das Finale von „America’s Got Talent“ statfindet. Und genau dafür möchte Heidi mit ihrem Instagram-Clip auch Werbung machen.

Das dürfte funktioniert haben, denn wenn ein Video mit einer nackten und nassen Heidi, die auch noch Hans und Franz von der Seite zeigt, anfängt, klickt es wohl jeder Fan gerne an. Sex sells.