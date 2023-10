Heidepark Soltau öffnet nach Brand wieder: Ursache unbekannt

Mehr zum Thema

Dutzende Keller und zwei Unterführungen in Bremen geflutet Rund 40 Keller und zwei Unterführungen hat die Feuerwehr wegen des starken Regens in der Nacht auf Donnerstag in Bremen ausgepumpt. Zwei Menschen seien in einer Unterführung von den Wassermassen überrascht und in ihrem Auto eingeschlossen worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte pumpten die Unterführung leer und konnten die beiden unverletzt befreien. In der zweiten Unterführung wurde ein parkendes Auto durch die Überschwemmung stark beschädigt. Einige Keller müssen noch ausgepumpt werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagvormittag.