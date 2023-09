Heidelbergs Basketball-Trainer Iisalo unterschreibt bis 2026

Mehr zum Thema

Auf die Oberleitung gefallen: Zug kollidiert mit Baum Ein Regionalzug ist zwischen Jagstzell und Ellwangen (Ostalbkreis) in einen Baum gekracht, der sich in der Oberleitung verfangen hatte. Der Zug wurde dabei so schwer beschädigt, dass er nicht weiterfahren konnte. 56 Menschen mussten ihn verlassen, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag sagte. Verletzt wurde niemand. Ein Reisender sei allerdings aufgrund einer bestehenden Krankheit vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.