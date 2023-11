Heidel: Siewert Kandidat bei Mainzer Trainersuche

Der FSV Mainz 05 braucht nach der Trennung von Bo Svensson einen neuen Trainer. Oder doch nicht? Sportvorstand Christian Heidel öffnet einem alten Bekannten die Tür.

Interimstrainer Jan Siewert hat beim FSV Mainz 05 die Chance auf eine längere Beschäftigung. Jan ist einer der Kandidaten, den kennen wir, den müssen wir nicht mehr kennenlernen, sagte Sportvorstand Christian Heidel am Samstag kurz vor dem Spiel gegen RB Leipzig beim Pay-TV-Sender Sky. Das schauen wir uns in Ruhe an. Der 41-Jährige trainiert bei den Rheinhessen eigentlich die U23 und war in dieser Woche nach dem Abschied von Bo Svensson eingesprungen.

Der FSV ging als Tabellenletzter in den Spieltag und war unter der Woche im DFB-Pokal beim Zweitligisten Hertha BSC ausgeschieden. Wir sind da ganz offen mit Jan umgegangen, wir hatten gar keine Zeit, uns Gedanken zu machen, sagte Heidel. Er hat das ja schon mal gemacht. Siewert hatte das Mainzer Team bereits im Dezember 2020 kurzzeitig übernommen, ehe Svensson verpflichtet wurde.

Ich kann vor Bo nur den Hut ziehen, sagte Heidel. Es war eine gemeinsame Entscheidung. Der Däne habe sehr deutlich gesagt, dass er glaubt, dass er für die momentane Situation nicht mehr der richtige Trainer ist. Svensson hatte jahrelang auch als Profi für den FSV gespielt und gilt als Publikumsliebling. Ich brauche das nicht öfter, sagte Heidel zu der Entscheidung zum Trainerwechsel.