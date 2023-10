Hechtbisse gegen Badegäste? Fischbestand wird untersucht

Mehr zum Thema

Enquete-Kommission: Mehr Schutz vor Katastrophen planen Mit Prävention, Planung und kommunaler Zusammenarbeit soll Rheinland-Pfalz in Zukunft besser auf Katastrophen vorbereitet sein. In seinem am Montag in Grafschaft (Landkreis Ahrweiler) beschlossenen Abschlussbericht empfiehlt die Enquete-Kommission Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge Maßnahmen zur Vorsorge vor Hochwasser und Klimaanpassung.