Hebammen üben komplexe Geburten und Notfälle im Labor

Deutsche Umwelthilfe verzichtet auf Klimaklage Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Niedersachsen haben sich in Bezug auf eine Klage gegen die Landesklimaschutzstrategie auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt. Die Umwelthilfe verfolge die Klage nicht weiter, teilte das Umweltministerium in Hannover am Montag mit. Die DUH bestätigte den Schritt ebenfalls.