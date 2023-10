Denn damit der Nachwuchs von Healthy Mandy und FitnessOskar nicht ebenfalls an der seltenen Krankheit leidet wie ihr verstorbener Sohn Rio, hat sich das Paar für die Behandlung in einer Kinderwunschklinik entschieden. Und das in der Türkei. Viele Fans fragen sich jetzt natürlich: Wie viel hat der ganze Prozess gekostet?

Auf genau diese Frage geht die werdende Mama in einem Q&A in ihrer Instagram-Story ein. „Ich kann es euch nicht ganz genau sagen“, beginnt Mandy ihre Antwort, bevor sie aufzählt, was bei der Rechnung alles berücksichtigt werden muss: „Flüge, Unterkunft, Eizellenentnahme 2x, MRT 2x, Ultraschalluntersuchungen in Deutschland, Medikamente, Transfer 2x“, erklärt sie. Hinzukommt das Einfrieren eines weiteren gesunden Embryos und das Untersuchen dieser auf Krankheiten. Mandy schätzt, dass sie all das circa zwischen 20.000 und 23.000 Euro gekostet hat.

