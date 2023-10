Besonders bei Jungtieren gibt es Viruserkrankungen, die ziemlich gefährlich werden können. Beim Hund zum Beispiel zählt die Parvovirose dazu, die bei Welpen starken und blutigen Durchfall auslösen – und selbst MIT Behandlung einen tödlichen Verlauf haben kann.

Die Katzenseuche hingegen ist für Stubentiger besonders tückisch, da sie immer wieder vorkommt und es regelmäßig zu langwierigen Erkrankungen – und auch hohen Todeszahlen – kommt.

Ein entsprechender Schutz ist also essenziell!

Und dafür gilt: „Erst in die Praxis kommen und impfen lassen, wenn die Tiere auch wirklich gesund sind! Ohren- oder Pfoten-Juckreiz? Durchfall? Dann sollte der Impftermin verschoben werden“, erklärt Tierärztin Dr. Tanja Pollmüller alias Doc Polly im RTL-Interview.

Und: Am besten sei es, zu impfen, wenn die Tiere auch noch frisch entwurmt sind.

Dann geht’s ans Piksen! Und danach?

„Wenn an der Stelle, wo gespritzt wurde, eine Beule entsteht, die Stelle also dicker wird, dann ist das nicht so schlimm. Die geht meistens nach ein paar Tagen wieder weg“, so die Expertin. „Das kann dem Tier auch beim Streicheln manchmal wehtun. Aber auch das geht vorüber, das kommt beides recht häufig vor.“

