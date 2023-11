Mehr zum Thema

Migrationsbeauftragte will Aufnahmeprogramm verlängern Thüringens Migrationsbeauftragte Mirjam Kruppa plädiert für eine Verlängerung des Landesaufnahmeprogramms für Menschen aus Afghanistan. Es geht dabei um den Nachzug von Familienangehörigen von Menschen, die bereits in Thüringen leben. Nach wie vor seien die Bearbeitungszeiten an den Botschaften sehr hoch, begründete Kruppa am Freitag in Erfurt ihr Anliegen. Das Landesprogramm laufe nach derzeitigem Stand Ende 2023 aus.