Haushaltsurteil: Bei Migration und Bürgergeld sparen

Mehrere Rinder sterben bei Feuer in Stall Bei einem Brand in einem Stall in Neukirchen (Landkreis Straubing-Bogen) sind am Montagabend zehn Rinder verendet. Von den 50 Rindern im Stall konnten 40 ins Freie gebracht werden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Menschen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Im brennenden Gebäude war neben Großvieh, Heu, Stroh auch landwirtschaftliches Gerät untergebracht. Die Brandursache war noch unklar. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Eurobereich.