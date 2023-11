Haushaltsstreit: CDU will Klageverzicht - Regierung lehnt ab

Mehr zum Thema

Eisenbahnausrüster Funkwerk baut Fertigung aus Der Thüringer Eisenbahnausrüster Funkwerk hat in seinen Standort in Kölleda investiert. Knapp zehn Millionen Euro seien geflossen, sagte Kerstin Schreiber, Vorstandsmitglied der Funkwerk AG, am Donnerstag. Erweitert worden sei die Fertigung von Zugfunktechnik sowie Informationssysteme für Reisende auf den Bahnhöfen. Zudem sei ein Verwaltungsgebäude entstanden.

Süd-Thüringen-Bahn setzt ab Dezember mehr Triebwagen ein Die Süd-Thüringen-Bahn reagiert auf gestiegene Fahrgastzahlen und setzt ab Dezember auf drei regionalen Strecken mehr Triebwagen ein. Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember werde auf der Zugstrecke Eisenach-Meiningen, Erfurt-Meiningen und Erfurt-Ilmenau von Freitag bis Sonntag das Sitzplatzangebot erhöht, indem ein zusätzlicher Triebwagen an stark ausgelastete Züge gekuppelt werde. Das teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag mit.