Haushaltssorgen in Kreisen und Kommunen

Autofahrer überschlagt sich auf Landstraße: Schwer verletzt Ein Autofahrer ist auf einer Landstraße im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte verunglückt und schwer verletzt worden. Der 71-Jährige war mit seinem Wagen auf der B193 zwischen Neustrelitz und Brustorf unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich und blieb in einem Waldstück auf dem Dach liegen. Der Mann wurde bei dem Unfall am Freitagnachmittag eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Zahlreiche Glätteunfälle auf Autobahnen im Nordosten Der plötzliche Wetterwechsel mit Schneefällen und Hagelschauern hat am Freitag auf den Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern zu mehr als einem Dutzend Unfällen geführt. Dabei wurden am Nachmittag und frühen Abend mindestens sechs Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte.