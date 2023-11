Haushalt für 2024 soll wie geplant verabschiedet werden

Mehr zum Thema

Deutsche Umwelthilfe verzichtet auf Klimaklage Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Niedersachsen haben sich in Bezug auf eine Klage gegen die Landesklimaschutzstrategie auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt. Die Umwelthilfe verfolge die Klage nicht weiter, teilte das Umweltministerium in Hannover am Montag mit. Die DUH bestätigte den Schritt ebenfalls.

Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt Ein Mann ist mit seinem Auto im Landkreis Hildesheim gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Beifahrer habe bei dem Unfall am Sonntagabend leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug in der Gemeinde Lamspringe in einer Rechtskurve von der nassen Fahrbahn abgekommen - laut Polizei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Nach der Kollision mit dem Baum sei der Wagen wieder auf der Straße zum Stehen gekommen. Trotz erheblicher Schäden am Auto konnten sich der 23 Jahre alte Fahrer sowie der 24 Jahre alte Beifahrer selbstständig aus dem Wagen befreien.