Hausbrand in Hoppegarten mit einer Toten: Feuer gelöscht

Berliner SPD-Innenpolitiker verteidigt Demo-Verbote Der Berliner Innenpolitiker Martin Matz hat die Verbote von propalästinensischen Demonstrationen verteidigt. Es finden genügend Versammlungen ja auch statt. Es sind auch weitere angemeldet, die stattfinden sollen. Wenn es zu einem Verbot kommt, hat das meistens auch einen guten Grund, sagte Matz am Mittwoch im ARD-Mittagsmagazin. Die Berliner Polizei hat seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober etwa die Hälfte der der als propalästinensisch eingestuften Versammlungen verboten.

RTL