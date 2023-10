Hausärzte: Nachfrage nach Corona-Impfung bislang zögerlich

Mehr zum Thema

Uni Potsdam für Kontakte auch zu palästinensischen Unis Auch nach der Eskalation des Konflikts zwischen der islamistischen Hamas und Israel will die Universität Potsdam ihre Kontakte auch mit palästinensischen Hochschulen fortsetzen. Die Uni Potsdam pflege seit vielen Jahren Partnerschaften in der Region, nicht nur in Israel, teilte Rektor Oliver Günther am Montag mit. Solche akademischen Kooperationen seien durch universelle Werte wie Frieden und Freiheit der Wissenschaft geprägt, erklärte Günther. Sie können daher oft in politisch verfahrenen Situationen als Brücke dienen.

Katja Lucker wechselt vom Musicboard zur Initiative Musik Die Geschäftsführerin des Musicboard Berlin, Katja Lucker, wechselt in gleicher Funktion an die Spitze der bundesweiten Initiative Musik. Die 54-Jährige wird von 2024 an die zentrale Fördereinrichtung des Bundes für Pop und Jazz leiten, wie aus einer Mitteilung der Berliner Kulturverwaltung vom Montag hervorgeht.