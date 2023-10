Haus mit Scheune abgebrannt: 300.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

14-Jähriger ersticht Siebenjährigen in Bezirkskrankenhaus Schock in Regensburg: Ein 14 Jahre alter Patient einer Kinder- und Jugendpsychiatrie soll in der Klinik einen sieben Jahre alten Jungen erstochen haben. Der mutmaßliche Täter war der Polizei schon länger bekannt. Zahlreiche Fragen in dem Fall sind noch offen.