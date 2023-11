Haus abgebrannt: 17 Menschen müssen nachts in Feuerwehr-Zelt

Mehr zum Thema

Regen und Gewitter zum Wochenstart in NRW erwartet Am Start der Woche wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen regnerisch. Schon am Montagmorgen erwarten NRW leichte Regenfälle, wie die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilten. Im Laufe des Tages müssen sich die Menschen dann auch auf Gewitter einstellen. Die Temperaturen erreichen tagsüber voraussichtlich Werte zwischen 10 und 16 Grad, in Hochlagen 8 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf Werte zwischen 11 und 8 Grad.