„Hauptstadtzulage“: Beamter sieht Benachteiligung

Bochum prüft Preisvergabe an Autorin Otoo Die Stadt Bochum setzt eine ursprünglich vorgesehene Preisvergabe an die Autorin und Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo wegen möglicher Unterstützung eines Israel-Boykotts aus. Eine Jury hatte sich am 10. November für die deutsch-britische Schriftstellerin (Adas Raum) als nächste Trägerin des mit 15.000 Euro dotierten Peter-Weiss-Preises ausgesprochen. Aktuell sei bekannt geworden, dass sie eine dem BDS zugerechnete Organisation unterstützt haben soll, teilte die Stadt am Dienstag mit.

DDR-Erlebnisbad SEZ für ZDF-Serie in Notstation verwandelt Das frühere Sport- und Erholungszentrum (SEZ) in Berlin, Vorzeige-Erlebnisbad der DDR, ist in eine Notstation verwandelt worden - für die neue ZDFneo-Serie KraNK. In der Serie wird der harte Alltag einer Notaufnahme des Krankenhauses Neukölln (kurz: KraNK) erzählt, wie der Sender am Dienstag mitteilte.