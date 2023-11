Hauptbahnhof für Fern- und Regionalzüge wieder befahrbar

Mehr zum Thema

Auto fährt Schwangere an: Frau stirbt im Krankenhaus Eine schwangere Frau ist im Kreis Heinsberg von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Ein 19-Jähriger hatte sie mit seinem Wagen aus noch ungeklärten Gründen auf einem Fußgängerüberweg in Hückelhoven erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die 31-Jährige erlitt bei dem Unfall am Sonntagabend so schwere Verletzungen, dass sie im Krankenhaus starb. Auch das ungeborene Kind konnte nicht gerettet werden.