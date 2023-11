Während Elizabeth abgetaucht ist, lässt Jens Söring seine Verurteilung bis heute nicht los. Er will die Menschen weiterhin von seiner Unschuld überzeugen. Söring hat in den USA einen neuen Antrag gestellt. Er fordert, dass die Behörden offiziell seine Unschuld erklären, hat dafür ein neues DNA-Gutachten in Auftrag gegeben. Dann würde ihm auch eine Entschädigung in Millionenhöhe zustehen. Was ist wirklich am 30. März 1985 passiert? Die Antwort kennen nur Jens Söring und Elizabeth Haysom.