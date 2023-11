Haseloff: Kommunen um Flughafen brauchen Unterstützung

Mehr zum Thema

Zimmerer aus dem Harz erhält Stipendium Dank eines Stipendiums der Deutschen Stiftung Denkmalschutz kann sich ein junger Zimmerer aus dem Harz als Restaurator im Handwerk fortbilden lassen. Der 26-Jährige aus Osterwieck sei einer von deutschlandweit 17 aktuellen Stipendiatinnen und Stipendiaten und der einzige aus Sachsen-Anhalt, teilte die Stiftung am Freitag in Bonn mit. Er könne 6000 Euro nutzen, um eigenverantwortlich Lehrgänge in denkmalpflegerischen Bildungszentren zu besuchen und Prüfungen bei den Handwerkskammern abzulegen.

„Impuls“-Festival für Neue Musik endet mit Rekorden Das mehrwöchige, länderübergreifende Impuls-Festival für Neue Musik hat nach Aussage des Intendanten Hans Rotman mehrere Rekorde erzielt. Wir hatten 21 Festivaltage, 60 Künstlerinnen und Künstler, zehn Kollektive, acht Klanginstallationen, vier Ensembles und ein Orchester und damit so eine Fülle wie noch nie, sagte Rotman am Freitag anlässlich des letzten Konzertes in Magdeburg. Auch die Erweiterung der Festivalveranstaltungen und -orte habe sich positiv in den Besucherzahlen widergespiegelt. Konkrete Zahlen nannte Rotman zunächst nicht.