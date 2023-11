Haseloff: Diskrepanz zwischen Erfolgen und Wahrnehmung

Mehr zum Thema

Lech Walesa trägt sich in Goldenes Buch in Halle ein Der Friedensnobelpreisträger und frühere Vorsitzende der Gewerkschaft Solidarnosc, Lech Walesa, hat sich am Donnerstag ins Goldene Buch der Stadt Halle eingetragen. Das Schicksal gab unserer Generation die Chance für ein kluges vereintes Europa. Verspielen wir diese Chance nicht, schrieb Walesa nach Angaben der Stadt am 34. Jahrestag des Mauerfalls.

Ministerin: Abschaffung Elternbeiträge nicht zu finanzieren Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hält die Abschaffung der Elternbeiträge für einen Kitaplatz aktuell für nicht finanzierbar. Bei überschlägiger Kalkulation müsste das Land rund 185 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr in die Hand nehmen, um die Beitragsfreiheit für Eltern zu erreichen, sagte Grimm-Benne am Donnerstag im Magdeburger Landtag. Zusammen mit Entlastungen für die Kommunen und einem kostenlosen Mittagessen für die Kinder - wie von der Linken-Fraktion gefordert - entspreche das einem Mehrbedarf von etwa 500 Millionen Euro.

