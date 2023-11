Harz testet Drohne zur Überwachung von Waldbränden

Der Landkreis Harz testet den Einsatz von Drohnen zur Früherkennung von Waldbränden. Außerdem könne die mit einer Wärmebildkamera ausgestattete Drohne auch bei der Suche nach vermissten oder verunglückten Personen in dem schwierigen Gelände helfen, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz am Montag. Die von der Drohne aufgenommenen Bilder gingen direkt in die Rettungsleitstelle in Halberstadt.

Die Drohne wird nach Angaben des Landkreises in Elend stationiert und hat einen Aktionsradius von zehn Kilometern. Die Testphase werde bis Februar 2024 laufen. Ein erster Test habe bereits gezeigt, dass durch den Drohneneinsatz erheblich schneller eine erste Lagebeurteilung möglich sei, als dies durch die Feuerwehr möglich wäre, die sich erst zum Ort des Geschehens auf den Weg machen müsse, so der Kreissprecher.

Zur Früherkennung von Bränden testet der Landkreis aktuell auch Sensoren, die vor allem entlang der Strecke der Harzer Schmalspurbahnen Brände frühzeitig durch chemische Sensoren erkennen sollen.