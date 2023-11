Baby Lennox ist ihr Ein und Alles: Teenie-Mama Jasmin geht in der Mutterrolle total auf. Als nächstes steht die Hochzeit mit Maik an.

Für ihre Hochzeit müssen Jasmin und Maik richtig tief in die Tasche greifen. Die 95 Euro für Stammbuch und Standesamtunterlagen haben sie sich zusammengespart – und nun ist das Jawort nicht mehr fern. Der Termin steht: In fünf Wochen sind Maik und Jasmin Mann und Frau. Nach der standesamtlichen Trauung plant das „Hartz und herzlich“-Paar ein traditionelles Kaffeetrinken mit anschließender Grillparty. Der Bräutigam in spe hat seiner Zukünftigen allerdings schon angedeutet, dass er keinen Wert auf eine ausschweifende Hochzeitssause legt: „Nimm's mir nicht böse, aber nach 20 Uhr gehe ich dann auch nach Hause.“