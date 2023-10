Harald Glööckler und Peer Kusmagk: Häusliche Gewalt hat viele Gesichter

Im Dschungelcamp machte Glööckler erstmals vor einem Millionenpublikum öffentlich, was ihm in seiner Kindheit widerfahren ist. „Es sind nur Scherben da“, verriet er damals. „Ja, also diese ganze Kindheit ist ein Scherbenhaufen. Und das ist schrecklich.“ Die Ehe seiner Eltern soll von Gewalt geprägt gewesen sein, denn sein Vater war angeblich Alkoholiker, der immer wieder die Kontrolle verloren haben soll. Seine Mutter soll regelmäßig Opfer seiner gewalttätigen Attacken geworden sein.

„Ich versuchte immer wieder eine Sekunde zu finden, wo ich als Kind nicht Angst hatte, wenn ich in einen Raum oder nach Hause komme, dass die Mutter entweder blutend am Boden liegt oder vielleicht sogar tot ist“, sagte er. Doch eines Tages wurde seine größte Angst schreckliche Realität. Seine Mutter stürzte nach einer brutalen Attacke des Vaters die Treppe hinunter und erlag noch im Krankenhaus ihren Verletzungen. Glööckler war damals 13 Jahre alt. „Meine ganze Kindheit war eigentlich ein einziges Trauma“, so der Modesigner, der sich nichts sehnlicher als eine behütete Kindheit wünschte.