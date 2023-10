Hape Kerkeling spricht in Synagoge

Die Düsseldorfer FDP-Bundespolitikerin Agnes Strack-Zimmermann hat die Josef-Neubauer-Medaille erhalten. Diese Auszeichnung verleiht die jüdische Gemeinde in der Landeshauptstadt an nichtjüdische Persönlichkeiten, die sich um das jüdische Leben in Deutschland verdient gemacht haben.

Die Laudatio hielt der Komiker Hape Kerkeling. Ihn hatte sich Strack-Zimmermann als Laudator gewünscht. Und er hat es geschafft, trotz all der Trauer und Wut über den Terror in Israel seinen Zuhörern einen kurzen Moment des Lachens zu schenken.