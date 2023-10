Hape Kerkeling ist wieder da: „Ich sehe die Dinge ein bisschen gelassener!"

Hape Kerkeling ist zurück!

In den vergangenen Jahren hat der Entertainer eher zurückgezogen gelebt und große Auftritte gemieden. Jetzt ist er endlich wieder vor der Kamera zu sehen – und zwar in der Forsetzung der 90er Jahre Kult-Komödie „Club Las Piranjas“ auf RTL+. Im Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (59) verrät der 58-Jährige, was ihm in seinem Job wirklich unangenehm ist.