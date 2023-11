Hansa Rostock wohl ohne Bachmann in Karlsruhe

Personell etwas angeschlagen reist Hansa Rostock nach Karlsruhe. Die Mecklenburger treffen am Sonntag auf einen Tabellennachbarn.

Der FC Hansa Rostock muss am Wochenende in der Partie beim Karlsruher SC voraussichtlich auf Mittelfeldspieler Janik Bachmann verzichten. Der 27-Jährige fällt wahrscheinlich erkrankt aus, sagte Trainer Alois Schwartz am Donnerstag. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) treffen die mit 16 Zählern punktgleichen Teams aufeinander. Schwartz trainierte die Karlsruher von 2017 bis 2020.

Die Hansa-Profis Patrick Nkoa, John-Patrick Strauß und Nico Neidhart werden im Südwesten Deutschlands definitiv ausfallen. Linksverteidiger Lukas Scherff hat noch Trainingsrückstand, aber der 27-Jährige sei auf einem guten Weg. Bei Innenverteidiger Jonas David müsse man sehen, ob es nach seiner Verletzung beim 2:3 gegen St. Pauli für das Spiel am Wochenende reiche, sagte der Hansa-Coach.

Schwartz warnte vor der Spielstärke des Tabellen-14. aus Karlsruhe, deutete aber auch die Inkonstanz des Gegners um den ehemaligen Bundesliga-Profi Lars Stindl an. Sie kriegen es auch nicht immer so hin, deswegen sind sie von der Punktzahl sehr ähnlich wie wir, meinte der Rostocker Coach. Hansa ist derzeit Tabellen-15.