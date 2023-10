Hansa Rostock will Ruhe bewahren

Mehr zum Thema

Übung in Jordanien: Deutschland verlegt sechs Eurofighter Für eine schon länger geplante Militärübung wird die Luftwaffe in der kommenden Woche Kampfflugzeuge und Soldaten nach Jordanien verlegen. Sie sollen dort zusammen mit der jordanischen und US-Luftwaffe an der trinationalen Übung Desert Air teilnehmen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Sicherheitskreisen in Berlin erfuhr. Demnach werden am Dienstag sechs Eurofighter und etwa 80 Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern auf den jordanischen Militärstützpunkt Al-Asrak fliegen.

Koslowski lobt nach Auftaktsieg: „Sehr gut gelöst“ Nach dem gelungenen Start des SSC Palmberg Schwerin in die neue Bundesligasaison mit dem 3:0 (25:17, 25:23, 25:18)-Sieg bei den Ladies in Black Aachen hat Felix Koslowski seinen Volleyballerinnen ein großes Lob gezollt. Angesichts von nur fünf Tagen gemeinsamer Vorbereitung und ohne Testspiel stellte der Coach im Anschluss an die Partie am Samstagabend fest: Natürlich können wir einige Abstimmungssituationen noch besser machen, aber für die Voraussetzungen hat die Mannschaft das heute sehr gut gelöst.