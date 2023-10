Hansa Rostock verliert Ostsee-Derby 1:3 gegen Kiel

Der FC Hansa Rostock hat seinen Negativlauf in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Mecklenburger verloren das Ostsee-Derby vor 26.000 Zuschauern gegen Holstein Kiel am Sonntag mit 1:3 (1:1). Durch die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen stürzte Hansa in der Tabelle auf Rang 15 und damit in die Nähe der Abstiegsränge ab. Kiel rückte dagegen mit dem sechsten Saisonsieg auf Relegationsplatz drei.

Nach einer umkämpften, aber zerfahrenen Anfangsphase brachte Christian Kinsombi die Gastgeber in Führung (18. Minute). Kiel glich durch Fiete Arp noch vor der Halbzeitpause zum 1:1 aus (33.). Nach einem Ballverlust der Rostocker schaltete Kiel blitzschnell um und erzielte durch Nicolai Remberg das 2:1 (56.). Kurz darauf verlängerte Holsteins Timo Becker (59.) einen Eckball per Kopf in Richtung Tor. Rostocks Nico Neidhart klärte, aber Schiedsrichter Richard Hempel entschied nach Videobeweis, dass der Ball bereits hinter der Linie war.