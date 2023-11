Hansa Rostock: Stadionverkauf an die Stadt vom Tisch

Mehr zum Thema

Zwei Festnahmen nach versuchten Raubüberfällen in Waren Nach zwei versuchten Raubüberfällen auf eine Tankstelle und einen Supermarkt in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei die mutmaßlichen Täter festgenommen. Die Beamten durchsuchten am Freitag die Wohnräume des 21- und 27-Jährigen und hielten einen der beiden auf, als dieser durch ein Fenster flüchten wollte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

18-Jähriger im Landkreis Rostock verprügelt und bestohlen Maskierte haben einen 18-Jährigen auf der Schwelle zu dessen Wohnungstür in Bützow (Landkreis Rostock) verprügelt. Er sei mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Als der Mann nach dem Klingeln am Sonntagabend die Tür nach eigenen Angaben öffnete, schlugen die Unbekannten ihn demnach mit einem Schlagstock und stahlen Bargeld und eine Bankkarte. Das Kriminalkommissariat Güstrow ermittelt; es gab zunächst keine Hintergründe zu den Tätern oder deren Motiv.