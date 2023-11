Hansa Rostock muss auf Abwehrspieler Strauß verzichten

Der Verteidiger hat sich im Spiel gegen Hertha BSC an der Wade verletzt. Für die kommenden Zweitliga-Spiele muss Trainer Alois Schwartz ohne den 27-Jährigen auskommen.

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock muss in den kommenden Partien auf Abwehrspieler John-Patrick Strauß verzichten. Wie der Club am Dienstag mitteilte, hat sich der 27 Jahre alte Außenverteidiger im Spiel am vergangenen Sonntag gegen Hertha BSC (0:0) eine Muskel-Sehnenverletzung zugezogen. Das ergaben die zu Beginn der Woche durchgeführten Untersuchungen. Trainer Alois Schwartz muss nun vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg die Defensive der Mecklenburger umbauen.