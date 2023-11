Hansa gegen St. Pauli: Brisantes Spiel für Polizei

Mehr zum Thema

Warnstreik in Schwerin: Kein Nahverkehr am Samstag Fahrgäste in Schwerin müssen sich am morgigen Samstag Alternativen zum öffentlichen Nahverkehr suchen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Nahverkehrs Schwerin (NVS) zum Warnstreik aufgerufen, wie die NVS-Geschäftsführung am Freitag mitteilte. Ab 4.00 Uhr morgens bis 4.00 Uhr am Sonntag fahren demnach keine Busse oder Straßenbahnen in der Landeshauptstadt. Danach soll der Verkehr am Sonntagmorgen wieder planmäßig aufgenommen werden.