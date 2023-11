Hängen die Morde zusammen?

In der Nacht zu Dienstag (14. November) verlieren in Hannover zwei Männer ihr Leben – beide werden mit einem Messer so schwer verletzt, dass sie ihre Verletzungen nicht überleben. Das erste Opfer trifft in einer Spielhalle auf seinen Mörder. Ein weiterer Mann eilt zu Hilfe und wird ebenfalls verletzt. Kaum eine halbe Stunde später stirbt ein zweiter Mann.

