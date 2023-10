Hannover ermöglicht Asylbewerbern bargeldloses Bezahlen

Mehr zum Thema

Innenministerin: Brauchen Kommunen für Flüchtlingsaufnahme Die Zahl der Flüchtlinge in Niedersachsen ist laut Innenministerin Behrens mittlerweile mehr als fünf Mal so hoch wie noch 2015. Sie appelliert daher an die Mitwirkung der Städte und Gemeinden. Die CDU bietet der Regierung einen Schulterschluss an.