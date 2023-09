Hannover 96 zieht wieder: Auch gegen Wehen vor 30.000 Fans

Mehr zum Thema

September in Niedersachsen mit Höchsttemperaturen 17,2 Grad Durchschnittstemperatur, in Niedersachsen sogar 17,3 Grad. Der erneute Rekord ist laut Deutschem Wetterdienst „ein weiterer Beleg dafür, dass wir uns mitten im Klimawandel befinden“.