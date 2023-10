Hannover 96 mit klarer Stammelf: Leitl lobt Moral

Mehr zum Thema

Herbstlich trüb und Regen in Niedersachsen und Bremen Es bleibt herbstlich trüb und regnerisch in Niedersachsen und Bremen. Am Donnerstag ist es stark bewölkt bei Höchstwerten um die 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen vorhersagte. Zeitweise kommt es zusätzlich zu leichtem Regen.