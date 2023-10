"Hangover"-Star Ken Jeong soll eine eigene Talkshow bekommen

Seit mehr als 20 Jahren steht Ken Jeong (54) vor den Film- und TV-Kameras und drehte seither für zahlreiche Kinoproduktionen und das Fernsehen. Schon bald könnte er aber in einer neuen Rolle auftreten. Jeong, der derzeit unter anderem ein Teil des Teams der US-Version von "The Masked Singer" ist, könnte seine eigene Talkshow bekommen. Das legt ein Bericht von "Page Six" nahe.