Hangarbeiten schränken Zugverkehr bei Bad Kreuznach ein

Bauwirtschaft: Zu hohe Standards verschärfen Abwärtstrend Hohe Vorschriften bei Energiestandards und Brandschutz, wenige Investitionen in den Straßenbau, außerdem herrsche Verunsicherung bei Bauherren durch gestoppte Förderprojekte: Das schlägt sich in der Bauwirtschaft im Saarland nieder, klagt ein Verband.