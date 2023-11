Hang rutscht auf Bahngleise: Strecke zeitweise gesperrt

Mehr zum Thema

Langjähriger Chef des Klavier-Festivals Ruhr Ohnesorg tot Der langjährige Intendant des renommierten Klavier-Festivals Ruhr, Prof. Franz Xaver Ohnesorg, ist tot. Der 75-Jährige sei völlig überraschend am Dienstagabend gestorben, bestätigte der Sprecher des Festivals am Mittwoch in Essen.

Kritik an Zuständen in Landesunterkünften Es herrschen Lärm, Enge, Unruhe und Angst - Flüchtlinge sind bei ihrer Ankunft in Landesunterkünften hohen Belastungen ausgesetzt. Verbände fordern nun bessere Bedingungen für die Asylsuchenden.