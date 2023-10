Handwerkstags-Chef fordert nach Wahl schnelle Sondierungen

Mehr zum Thema

Kardiologe gesteht sexuelle Übergriffe auf Patientinnen Ein wegen Vergewaltigung zweier Patientinnen angeklagter Arzt hat im Prozess vor dem Landgericht Aschaffenburg die Vorwürfe gestanden. Das sagte der Vorsitzende Richter am Montag in einer Verhandlungspause, da die Öffentlichkeit von dem Verfahren ausgeschlossen war. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 52 Jahre alten Angeklagten unter anderem Vergewaltigung und Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen vor.