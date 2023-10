Handwerk befürchtet Auftragsflaute: Hilfe für Baubranche

Mehr zum Thema

Kritik an Demo-Verbot - Palästinenser fordern Kurswechsel Die Initiative Palästina Kampagne hat die Demonstrationsstrategie der Berliner Polizei kritisiert. Wenn der deutsche Staat der palästinensischen Community konsequent das Grundrecht verweigert, zu protestieren, öffentlich zu trauern oder ihre Identität zum Ausdruck zu bringen, ist ziviler Ungehorsam fast vorprogrammiert, teilte die Initiative am Mittwoch mit. Sie forderte vom Berliner Senat einen Kurswechsel, um das Recht auf freie Meinungsäußerung zu gewährleisten und schwere Unruhen zu verhindern.

Redmann fordert Anschluss von Brandenburg an CO2-Pipeline Das klimaschädliche Gas CO2 abscheiden, um die Klimaziele einzuhalten. Dafür will die CDU-Fraktion CO2 unter dem Meeresbodeen speichern. Doch bei Grünen und Linken im Landtag regt sich Widerstand.