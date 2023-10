Handstaubsauger: Der praktische Helfer im Haushalt

Die Handhabung des Handstaubsaugers sollte bequem sein. Ein leichtes und gut ausbalanciertes Modell ermöglicht eine mühelose Reinigung, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen wie Treppenstufen, unter Möbeln oder Autositzen.

Auch der eufy Handstaubsauger HomeVac H30 Infinity ist ein 2-in-1 Gerät. Er kann ebenfalls vom Handsauger in einen Bodenstaubsauger umgewandelt werden. Eine Besonderheit ist außerdem, dass während des Saugens feuchte Wischtücher angebracht werden können – so schlagen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Was das Gerät besonders handlich macht, ist das geringe Gewicht von nur 812 Gramm. Zum Vergleich: Der Staubsauger von Philips wiegt 2,73 Kilogramm.

Leistung : 16.000 Pascal

: 16.000 Pascal Akku: 20 Minuten Laufzeit

20 Minuten Laufzeit Filter : abwaschbarer Filter

: abwaschbarer Filter Zubehör : Fugendüse, Mini-Motorbürste, Verlängerungsschlauch, Wischmopp, Einwegtücher

: Fugendüse, Mini-Motorbürste, Verlängerungsschlauch, Wischmopp, Einwegtücher Besonderheiten: Wischfunktion, Leichtgewicht, Umbau zum Bodenstaubsauger

Das Modell von eufy kostet bei eBay derzeit 139,90 Euro. Mit seinem ausgesprochen leichten Gewicht ist er in Sachen Handhabung eindeutig der Sieger unter den Handstaubsaugern.