Handgranate an Landstraße entschärft

Mehr zum Thema

Defensivspieler Makengo verlängert beim SC Freiburg Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Defensivspieler Jordy Makengo verlängert. Der inzwischen 22-Jährige kam 2021 vom französischen Club AJ Auxerre. Er rückte diesen Sommer von der zweiten Mannschaft der Badener zu den Profis auf, kam in der laufenden Saison bislang aber nur in der dritten Liga zum Einsatz. Zur Laufzeit des Vertrags machte der SC in seiner Mitteilung vom Montag keine Angaben.

Motorradfahrerin kracht gegen Leitplanke und stirbt Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall auf der B500 bei Höchenschwand (Landkreis Waldshut) ums Leben gekommen. Die 55-Jährige war am Samstagnachmittag vermutlich wegen eines Fahrfehlers mit ihrer Maschine in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Sie stieß mit ihrem Motorrad gegen die Schutzplanke und starb noch am Unfallort. Ersthelfer hatten laut Polizei zuvor noch Erste-Hilfe-Maßnahmen bei der Frau durchgeführt.