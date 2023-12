Handelsverband: Maue Umsätze am ersten Adventssamstag

Der Wintereinbruch im Südwesten hat einer Umfrage des Handelsverbandes Baden-Württemberg (HBW) zufolge zu mauen Umsätzen am Adventssamstag geführt. Das Wetter hat dem Handel dieses Wochenende vielerorts einen Strich durch die Rechnung gemacht, teilte der HBW am Sonntag nach einer Befragung mit, an der sich rund 200 Händler beteiligt hatten. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem letzten Jahr vor Corona, sei für den ersten Adventssamstag ein Umsatzminus von rund 16 Prozent zu verzeichnen. Rutschige, glatte Straßen und Wege sowie Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts haben dafür gesorgt, dass viele Kundinnen und Kunden von einem Besuch im stationären Einzelhandel abgesehen haben und den Samstag lieber zuhause verbracht haben, sagte Sabine Hagmann, HBW-Hauptgeschäftsführerin.